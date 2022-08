Thierhaupten

vor 17 Min.

Wie die Meitinger Wasserwacht tödliche Badeunfälle verhindern will

Plus Mehrere Badetote im Augsburger Land haben die Wasserwacht achtsamer gemacht. Für mehr Aufsicht an den Seen fehlen aber Ehrenamtliche. So gehen sie im Ernstfall vor.

Von Moritz Maier

Panikartig wedelt die Frau im Wasser mit den Armen. Dann geht alles ganz schnell. Christina Speer hat mit ihrem Fernglas die Lage im Blick und gibt Anweisungen. Max Sparhuber springt auf das Rettungsbrett und paddelt gekonnt in Richtung der Frau. Kurz bevor er angekommen ist, geht er vom Brett und dreht es um. Mit routinierten Handgriffen hilft er der Frau und zeigt ihr, wo sie sich festhalten muss. Dann benötigt Sparhuber seine ganze Kraft: Mit Händen und Füßen stemmt er sich gegen das Brett und dreht es wieder auf die richtige Seite herum - mitsamt der Frau - die dadurch auf einmal auf dem Brett liegt und gerettet ist. Am Ufer wartet der Erste-Hilfe-Rucksack.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen