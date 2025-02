Wie erlebten die Menschen das Ende des Zweiten Weltkriegs in Thierhaupten?

Wie wichtig es sei, dass das dörfliche Wissen um die Ereignisse von vor 80 Jahren nicht in Vergessenheit geraten und die noch wenigen Zeitzeugen zu Wort kommen, betonte der Seniorenbeauftragte Günther Bruckbauer im Namen des Sozialen Netzwerkes im vollbesetzten Pfarrheim in Thierhaupten. Als Hauptredner sprach Altbürgermeister Fritz Hölzl. Er las aus handschriftlichen Erinnerungen von Willibald Hölzl vor, der diese im Jahr 1955 detailliert verfasst hatte und die bis heute im Archiv des Rathauses aufbewahrt werden.

Zwei junge Männer wurden noch erschossen

Willibald Hölzl war Gemeinde-Sekretär und später Kreisrat im Landkreis Neuburg an der Donau. In seinen Auszeichnungen erinnert er an den 25. April 1945, den Markustag. Es war für Thierhaupten ein schicksalhafter Tag, der unvergessen bleibt. An diesem Tag erreichte das Kriegsgeschehen mit Feuer und Granaten auch Thierhaupten. Bomben schlugen ein und zerstörten ganze Anwesen. Die Lechbrücke wurde vom 26. auf den 27. April 1945 von der Wehrmacht gesprengt, obwohl die amerikanischen Truppen bereits von Rain am Lech kommend am nächsten Tag in Thierhaupten einmaschieren konnten. Auch die Sprengung der Brücke über die Friedberger Ach innerorts war bereits geplant. Sie konnte jedoch von mutigen Burschen aus dem Dorf verhindert werden. Die Opfer an Menschenleben waren verhältnismäßig gering, trotzdem erlagen acht Erwachsene und zwei Kinder ihren Verletzungen. Die Sinnlosigkeit des Krieges gipfelte im Todesurteil zweier blutjunger Soldaten, die zwar von ihrer Einheit schon entlassen waren, aber von fanatischen SS-Offizieren unerbittlich wenige Tage vor Kriegsende als angebliche Desserteure am Ortsrand hingerichtet wurden. 66 gefallene Soldaten und 24 Vermisste hatte die Gemeinde zu beklagen. Es wurde den Dorfbewohnern nicht die Heimat genommen, wie vielen Vertriebenen und Flüchtlingen, fügte Hölzl seinem Bericht hinzu.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen anschließend ihre persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen bei und schilderten leidvolle Ereignisse, die der Krieg und seine Nachwirkungen für ihre Familien oder die der Nachbarn bedeutete. Es war ein reger Austausch. Fritz Hölzl endete mit dem Aufruf, man sollte trotz der vielen derzeitigen Probleme für den 80 Jahre andauernden Frieden dankbar sein.

