Wofür Thierhaupten 16 Millionen Euro ausgibt

Plus Der Gemeinderat verabschiedet seinen Haushalt und verkneift sich weitere Schulden. Denn die könnten in den nächsten Jahren nötig werden.

Einstimmig verabschiedet hat Thierhauptens Gemeinderat am Dienstagabend den Haushalt für das laufende Jahr. Dieser sieht Ausgaben von knapp 16 Millionen Euro vor und keine neuen Schulden. Die Verbindlichkeiten der Marktgemeinde sollen bis zum Ende des Jahres auf 3,3 Millionen Euro sinken, Gewerbe- und Grundsteuer werden nicht erhöht.