Zur Saisoneröffnung in der Mühle kommt sogar die „Blaue Couch“

Plus Seit 1. Mai steht die Mühle in Thierhauptens Franzengasse wieder im Mittelpunkt. Warum die Eröffnungsfeier heuer etwas ganz Besonderes war.

Von Claus Braun

Seit dem 1. Mai ist die Klostermühlensaison offiziell für interessierte Besucher eröffnet. Dies sagte die Leiterin Claudia Drachsler-Praßler bei der festlichen Saisoneröffnung, die vergangene Woche mit rund 200 geladenen Gästen stattgefunden hat.

„Sind Sie überrascht?“, waren die ersten Worte der Museumsleiterin Claudia Drachsler-Praßler, als die rund 200 geladenen Gäste in der großen Tenne gleich neben der altehrwürdigen Mühle Platz genommen hatten und gespannt auf den Beginn des Programms warteten. In einem großzügigen Ambiente im renovierten Stadel von „Klein-Bonn“ fand heuer die Eröffnungsfeier statt, anstatt wie gewohnt in der für große Besuchermassen engen Mühle. Der Grund, warum in diesem Jahr so viele Gäste den Weg nach Thierhaupten gefunden hatten, war schnell gefunden: Alle waren neugierig auf das neue „Klein-Bonn“, das nach Um- und Neubau nun der gemeinnützigen Stiftung Klostermühlenmuseum Thierhaupten gehört.

