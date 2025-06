Soko Tierschutz erhebt schwere Vorwürfe wegen eines Tiertransports aus Welden

Von einem „illegalen Kälbertransport“ von „armen, kleinen Kälbern“ spricht die Soko Tierschutz. Die Tiere seien erst 22 Stunden nach Abfahrt in Welden in Vic in Spanien entladen worden. Friedrich Mülln, Sprecher der Organisation, teilte mit, die Soko habe Strafanzeige erstattet. Der Viehhändler selbst sieht dafür keinen Grund und erhebt stattdessen Vorwürfe gegen die Tierschützer. Was sagen Veterinäramt und Staatsanwaltschaft?

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Welden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Welden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis