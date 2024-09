Wenn Kinder in die Kita oder in den Kindergarten kommen, stehen viele Familien vor großen Herausforderungen. Der Wechsel vom bekannten Zuhause in die völlig neue Umgebung weckt bei einigen Kindern Ängste und negative Gefühle. Und auch Eltern haben oft Probleme damit, ihre Schützlinge abzugeben. Wie Familien diese anstrengende Phase meistern, wissen zwei Expertinnen.

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis