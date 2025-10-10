Beruf, Familie und mehr: Frauenmesse in Stadtbergen stößt auf großes Interesse

Freundlich lächelnd blickt sich die Gersthoferin im Bürgersaal in Stadtbergen um. Sie trägt eine Rose in der Hand. Mit dem anderen Arm hält sie jede Menge Info-Broschüren vor ihrer Brust. Ihr Blick geht von einem Info-Stand zu anderen: Hier bei der Frauenmesse will sich die Arbeitssuchende heute darüber informieren, wie sie weiterkommen kann. Die elegant gekleidete Frau ist eine von hunderten, die am Nachmittag in den Bürgersaal gekommen sind. Sie alle suchen Antworten auf drängende Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft, zu Rente oder Familie. Es geht um ihre Chancen und Möglichkeiten.

Für Organisatorin Siegrid Hunger (Mitte) war es die letzte Frauenmesse. Im nächsten Jahr organisiert Selina Niehs (Vierte von links) das Event, bei dem auch die drei Bürgermeister Stadtbergens Michael Smischek (links, zweiter Bürgermeister), Martina Bauer (Zweite von links, dritte Bürgermeisterin) und Paulus Metz (rechts, erster Bürgermeister) nicht fehlten. Foto: Ingrid Strohmayr

Rund 300 bis 500 Frauen sind gleich zur Eröffnung der Frauenmesse im Bürgersaal. Sie wurde zum sechsten Mal von Frauen für Frauen in Stadtbergen auf die Beine gestellt. Für Siegrid Hunger, Ansprechpartnerin für Frauen- und Gleichstellungsfragen in Stadtbergen, ist es gleichzeitig die letzte Frauenmesse. Schweren Herzens lassen die Beraterinnen an den Infoständen die Organisatorin der Messe in den Ruhestand gehen. Überall wird sie gelobt für die Organisation und die kluge Auswahl der Info-Stände. „Da hat sie ein Werk geschaffen“, sagt eine Beraterin an einem Infostand anerkennend. Dieses Werk übernimmt jetzt ganz offiziell Selina Niehs, die 2026 die Messe organisieren wird.

Der Blick auf den Rentenbescheid schafft Klarheit

Wie bei jeder Messe werden auch hier reichlich Kugelschreiber, Süßigkeiten und andere Mitgebsel verteilt. Hinzu kommen Informationen von zwölf verschiedenen Institutionen und weiteren Verbänden wie etwa der CSU-Frauenunion oder der Grünen in Stadtbergen. Arne Hentschel von der Deutschen Rentenversicherung Schwaben schätzt, dass er an diesem Nachmittag gut 30 bis 40 Gespräche geführt hat. Die Frauen seien zwischen 20 und 98 Jahre alt gewesen, erzählt er. Meistens gehe es um Kindererziehungszeiten, Erwerbsminderungrente, Reha oder Rentenanwartschaften.

Die Frau aus Gersthofen hat zwar schon einige Broschüren gesammelt, am Stand der Rentenversicherung will sie sich jetzt aber doch noch informieren. Über die Frauenmesse sagt sie schon jetzt: „Ich habe hier viel Neues erfahren“. Auch für ihre Freundin, die heute nicht dabei ist, hat sie Infomaterial gefunden.

Warum mehr ältere Frauen auf Jobsuche sind

Gleich neben der Rentenversicherung berät die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Augsburg, Dr. Annette Rosch, die Frauen zu Themen wie Job und Weiterbildung. Ihr ist aufgefallen, dass in diesem Jahr deutlich mehr ältere Frauen ab 50 bis über 60 zu ihr kommen. „Es waren bestimmt 30 Prozent ältere Frauen“, schätzt sie. Rosch vermutet, dass vielen von ihnen die Lage erst beim Blick auf den Rentenbescheid bewusst wird. Man müsse ihnen das Problem der drohenden Altersarmut klarmachen. Manch eine findet auch einfach keinen Job. Es seien Frauen dabei, die 200 Bewerbungen verschickt hätten und 200 Absagen kassierten. Dann rücken Bewerbungsunterlagen, Coachings oder ein kompletter Strategiewechsel in den Fokus.

Umschulungen und die Rückkehr in den alten Job sind häufige Themen am Stand der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben Akademie. Emely Hofert sagt, die meisten Frauen, die sie hier beraten, sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Ihr Kollege Christoph Landmann beobachtet, dass auch viele Ukrainerinnen auf der Suche nach Chancen und beruflicher Orientierung dabei sind. Viele von ihnen hätten zwar einen Hochschulabschluss. Manchmal fehle ihnen aber noch berufliches Wissen, oder es ist schlicht die Umstellung von der kyrillischen Computertastatur, die ihnen den Wiedereinstieg in den Job erschwert.

Wer interessiert sich für ein Ehrenamt?

Frauen mit Migrationshintergrund finden immer wieder auch zum Stand vom Freiwilligenzentrum Stadtbergen. Sie wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben, sind Andrea Haag und Gabriele Hild überzeugt. Die beiden geben Tipps, wie sich Frauen ehrenamtlich in der Stadt engagieren können. Der soziale Fahrdienst, der Besuchsdienst oder die Lesepaten an den örtlichen Schulen sind vielen schon bekannt. Gesucht werden zudem Vorlesepaten für die Büchereien und Familien-Feen, die Familien mit Kindern bei den täglichen Herausforderungen unterstützen.

Denn auch das Thema Familie ist für Frauen, die zu Hause oft noch immer die meisten Aufgaben erledigen, wichtig. Drei Frauen von der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Landratsamtes haben sich deshalb mit ihrem Glücksrad und vielen Informationen gleich neben dem Eingang im Bürgersaal positioniert. Es geht zum Beispiel um Themen wie Elternzeit, Elterngeld oder Verhütung. Beraterin Susanne Kierok sagt, sie habe an diesem Nachmittag bei der Frauenmesse viele interessante Gespräche mit Frauen jeden Alters geführt. Wie Vanessa Franke und Patricia Gistel berichten, sei auch der Verhütungsmittelfonds, den der Landkreis seit 2016 anbietet, immer wieder Thema gewesen. Hier können sich Frauen mit kleinem Geldbeutel finanzielle Unterstützung holen, um Verhütungsmittel bezahlen zu können.