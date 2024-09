TTC Langweid muss mehr Coolness zeigen

Schlag auf Schlag geht es für das Tischtennis-Damenteam des TTC Langweid in der 2. Bundesliga. Nach den zwei Spielen am vergangenen Wochenende in Westfalen, stehen am kommenden Wochenende zwei Heimspiele an.

Am Samstag um 18 Uhr ist die „Zweite“ des Erstligisten TSV Langstadt zu Gast. Das Team aus Hessen ist im deutschen Tischtennismagazin nominell am stärksten eingeschätzt und entsprechend mit Anröchte sowie Langweid dem engsten Favoritenkreis zugerechnet. Demnach steigt am Samstag um 18 Uhr in der Langweider Sporthalle das Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Nachdem es in den Saison-Auftaktspielen für Langweid nicht ganz nach Wunsch und Möglichkeiten gelaufen ist, will das Team von Cennet Durgun den eigenen Anspruch, vorne mitzuspielen, umso mehr beweisen. „Wir müssen mehr Coolness zeigen“, fordert die Teammanagerin, die erstmals auf Neuzugang Ting Yang zurückgreifen kann. Ein Wiedersehen könnte es mit Yunli Schreiner geben. Die langjährige Langweider Spielerin ist bei Langstadt als Nummer zwei gemeldet.

Nicht zu unterschätzen ist auch der MTV Tostedt, der am Sonntag um 11 Uhr zu Gast ist. Ein Team, das seit Jahren zu den guten der Liga gehört. Mit welcher Aufstellung Cennet Durgun den Erfolg ihres Teams suchen wird, wird sie kurzfristig entscheiden. Zu erwarten ist wohl, dass neben Veronika Matiunina und voraussichtlich Anja Farladanska sowie Rückkehrerin Melanie Merk eine der beiden weiteren Neuzugänge zum Einsatz kommen wird.

Das 2. Damenteam startet mit zwei Spielen gegen zwei Oberpfälzer Mannschaften in die Saison der Oberliga-Bayern. Auch das Team um Mannschaftsführerin Barbara Seiler hat sich das Ziel gesetzt, in der Saison vorn mitzuspielen. Die Zielsetzung baut auf die Teamverstärkung gegenüber der letzten Saison. Am Samstag um 15 Uhr ist der TSV Beratshofen zu Gast und am Sonntag um 13 Uhr kann das TTCL-Quartett im Spiel bei der DJK Ettmannsdorf zeigen, dass das Saisonziel nicht zu hoch gesteckt ist. Die Oberpfälzer sind nach der letzten Saison aus der Regionalliga abgestiegen und sind Titelfavorit. Vorgesehen ist in der TTCL-Zweiten das Mitwirken von Vitalija Venckute als Spitzenspielerin. Rückkehrerin Maria Eliasova kann aufgrund von Knieproblemen derzeit nicht eingesetzt werden. (jug)