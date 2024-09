TTC Langweid setzt deutliche Ausrufezeichen

Nachdem das Damenteam des TTC Langweid ihre Zielsetzung, in der 2. Bundesliga vorn mitzuspielen, am vorausgegangenen Wochenende bei den beiden Auftaktspielen in Westfalen nicht ganz umsetzen konnte, hat sie bei den beiden Heimspielen deutliche Zeichen gesetzt. Dies zunächst am Samstag vor begeisterten Zuschauern mit einem 6:4 -Sieg gegen den erklärten Meisterschaftsfavoriten TSV Langstadt II und am Sonntag mit einem 6:1 Erfolg gegen den ebenfalls hoch eingeschätzten MTV Tostedt, der einen Tag zuvor beim vorjährigem Tabellenvierten Fürstenfeldbruck mit einem deutlichen 6:1-Sieg überrascht hat.

