Wieder eine knappe Niederlage

Damen des TSV Herbersthofen unterliegen in Konradsreuth.

Die Tischtennis-Damen des TSV Herbertshofen haben in der Oberliga Bayern erneut knapp verloren. Gegen den TV Konradsreuth setze es ein 4:6.

Das Doppel um Sarah Härpfer und Pia Hallmann kämpfte gegen das Noppen-Duo Karin Wiedholz und Janine Grabisch an, musste sich jedoch in einem Fünf-Satz-Spiel geschlagen geben. Nach einer klaren 0:3 Niederlage des Doppels Marie Wiedemann/Eva Elstner gingen die Spielerinnen des TSV mit einem Rückstand von 0:2 in die Einzelrunden. Dort folgten spannende Spiele, die die Herbertshofener Damen für einen kurzen Moment aufholen ließen. Zwar verloren Härpfer und Ersatzspielerin Elstner ihre Einzel jeweils knapp, doch durch einen Sieg von Hallmann und zwei Siege von Wiedmann konnte der TSV einen Zwischenstand von 3:4 erreichen.

Doch auch in der zweiten Einzelrunde blieb das Glück aus. Härpfer spielte ein starkes und souveränes Spiel, das sie jedoch erneut im fünften Satz an die Gegnerin des TV Konradsreuth abgeben musste. Hallmann verlor den zweiten und dritten Satz in ihrem zweiten Einzel nur knapp (11:13, 14:16) und unterlag so mit 0:3. Im letzten Spiel des Tages überraschte Elstner mit einem 3:2-Sieg gegen Garbisch, der zum 4:6-Endstand aus Sicht der Herbertshofener führte.