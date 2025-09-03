Hier kann man im Landkreis Augsburg Lebensmittel „retten“

Lebensmittel werden immer teurer. Gleichzeitig landet sehr viel Essbares im Müll. Über die kostenfreie App TooGoodToGo können Geschäfte Lebensmittel, die nicht mehr verkauft wurden, aber noch gut sind, zu einem günstigeren Preis anbieten. Im Augsburger Land versuchen viele Läden, ihre Ware vor dem Wegwerfen zu bewahren, vor allem in Überraschungstüten. Unsere Redaktion hat Orte im Landkreis herausgesucht, an denen über TooGoodToGo so eine günstige Überraschung abgeholt werden kann.

Icon vergrößern Kevin Blank, Supermarktleiter von Hernas in Bobingen, mit einer der Tüten, die für „Too Good To Go“-App-Nutzer bei Bestellung gepackt werden. Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kevin Blank, Supermarktleiter von Hernas in Bobingen, mit einer der Tüten, die für „Too Good To Go“-App-Nutzer bei Bestellung gepackt werden. Foto: Elmar Knöchel

Eine Überraschungstüte mit Molkereiprodukten, Obst oder abgepackten Produkten kann bei Hernas in Bobingen gekauft werden. 20 bis 30 Tüten pro Woche werden dort laut Kevin Blank verkauft. Die Waren in der vier Euro teuren Tüte hätten einen Wert von zwölf Euro, erzählt er. „Aber das ist viel besser, als die Lebensmittel wegzuschmeißen; das fänden wir schade.“ Montags bekomme die Tafel Obst und Gemüse, ansonsten werden mit dem, was tagsüber nicht so gut verkauft wurde, die Überraschungstüten gepackt. Damit sei zum einen die Braune Tonne des Geschäfts nahezu leer, andererseits sei die Reichweite des Geschäfts gestiegen. „Über die App kommen inzwischen auch Kunden und Kundinnen aus Königsbrunn oder Augsburg zu uns.“



Bei der Bäckerei Hierl waren der soziale Gedanke und die Nachhaltigkeit Ansporn, bei der App mitzumachen, erzählt Michaela Hierl. Alle fünf Filialen sind dabei. In die Tüten werden morgens Backwaren vom Vortag gesteckt, die lange frisch bleiben. Mittags oder abends sind meist Semmeln, Brot und ein Stück Kuchen dabei. Alles wird in Papiertüten verpackt, mitbringen braucht man im Grunde nur sein Handy mit dem Bestellcode. Der Warenwert liege bei zwölf Euro, bezahlt werde nur ein Bruchteil. Auch die Tafel in Donauwörth werde seit Jahren unterstützt und übrige Backwaren zu Semmelbrösel oder Knödelbrot verarbeitet. Hierl ist aufgefallen, wie vielschichtig die Nutzerinnen und Nutzer der App sind. Das reiche von der alleinerziehenden Mutter bis zu Menschen, die auf der Durchreise sind.

Zum Teil sind die Überraschungstüten schnell ausverkauft oder nicht immer verfügbar. Es lohnt sich daher, immer mal wieder die Angebote zu prüfen. Was in einer solchen Tüte drin ist, wird erst bei der Abholung klar.

Tankstellen lassen Lebensmittel nicht verderben im Augsburger Land: Viele Tankstellen bieten am Ende des Tages Backwaren, die nicht verkauft wurden oder andere Produkten aus dem Tankstellenshop an. Dazu gehören die Avia-Tankstelle in Zusmarshausen, die Esso-Tankstellen in Königsbrunn, Bobingen, Meitingen und Wertingen, die Aral-Tankstellen in Langweid, Gersthofen und Stettenhofen, die Ran-Tankstelle in Gersthofen und Diedorf sowie die Jet-Tankstelle in Gersthofen. Eine Überraschungstüte mit Lebensmitteln gibt es zwischen 3,50 und vier Euro.

Günstige Backwaren aus dem Augsburger Land per App

Auch bestimmtes regionales Brot und anderes Gebäck wird im Landkreis Augsburg zu günstigeren Preisen angeboten: Bei der Bäckerei Liepert in Meitingen kann man günstig eine Auswahl an Backwaren vom Vortag abzuholen. Selbiges gilt für die Bäckerei und Konditorei Wagner in Wertingen. In Altenmünster bietet Birgits Backstüberl Backwaren an, die sonst vielleicht im Müll landen müssten.

Auch Ketten wollen ihre Backwaren vor dem Wegwerfen bewahren: Bei Cumpanum in Schwabmünchen, Bobingen und Gersthofen können sich Interessierte eine Überraschungstüte zu kaufen. In Aystetten, Gessertshausen und Neusäß bieten die Filialen des Vollwertbäcker Schneiders ihre handgemachten Backwaren ebenfalls in einer Überraschungstüte zu einem günstigeren Preis an. Der Preis für eine Überraschungstüte mit leckerem Brot oder Semmeln kann von Ort zu Ort und je nach Angebot variieren. Normalerweise ist mit sechs Euro oder etwas mehr zu rechnen.

Auch die Gastronomie beteiligt sich an der App Togoodtogo

In Restaurants und der Gastronomie bleibt oft Essbares übrig. Daher haben einige Lokale im Augsburger Land entschieden, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Oft können noch gute Gerichte am Ende des Tages abgeholt werden. Im Arthotel Ana Aura in Aystetten wird den Gästen morgens Frühstück am Buffet angeboten. Was hier nicht gegessen wird, kann später über über die App abgeholt werden. Ebenfalls Buffet gibt es im XX-Lucky Asia Restaurant in Gersthofen. Mit eigenen Behältern können Hungrige auch dort nach Ladenschluss die Reste abholen. Bei Pizzabob in Neusäß kann zwischen Backwaren oder Pizza gewählt werden.

Ebenfalls in Neusäß macht Ciao Alex Bowls, Porridge oder Salate. Was nicht verkauft wird, gibt es günstiger bei TooGoodToGo. Bei Gaumenschmaus in Langerringen wird gegrillt. Übrig gebliebene Hähnchen, Spareribs oder Haxen können am nächsten Tag abgeholt werden. Bunt wird es in der Smootherei in Oberschönenfeld. Hier werden reichhaltige Smoothies gemixt und über die App vor dem Wegschütten gerettet. Sieben Tische & Ein Ziel in Bobingen bietet Frühstück verschiedener Art an. Was übrig bleibt, schmeckt auch zum Mittag noch. Kuchen, Gemüse oder sogar fertige Gerichte bleiben immer wieder Organic Foods Catering in Neusäß übrig. Online kann eine Überraschungstüte davon bestellt werden.

Diese Supermärkte im Augsburger Land beteiligen sich an ToGoodToGo

Nicht alle Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, sind schlecht. Das wissen auch die Supermärkte im Landkreis. Viele bieten diese daher in Überraschungstüten über TooGoodToGo an. Oft werden die Tüten in Kategorien eingeteilt. So kann meist zwischen Obst & Gemüse, Ware aus der Kühltheke oder sogar Hunde- oder Katzenfutter ausgewählt werden. Diese Auswahl bieten etwa die Rewe-Filialen in Schwabmünchen und Königsbrunn an. Selbiges gilt für die Edeka-Filialen in Bobingen, Langweid und Tierhaupten.

Bei Denns BioMarkt in Königsbrunn gibt es Lebensmittel in Bio-Qualität günstiger abzuholen. Dort wurde seitens der Zentrale in Töpen auf Nachfrage mitgeteilt, man arbeite mit den Märkten im Augsburger Land seit fünf Jahren mit der App zusammen. Dabei stünde nicht die Menge verkaufter Bio-Lebensmittel im Vordergrund, sondern die Haltung: „Wir möchten zeigen, dass verantwortungsvolles Wirtschaften im Einzelhandel möglich ist – mit Respekt gegenüber Lebensmitteln und einem klaren Bekenntnis zu ökologischen Werten.“

Dabei steht für uns nicht die Menge im Vordergrund, sondern die Haltung: Wir möchten zeigen, dass verantwortungsvolles Wirtschaften im Einzelhandel möglich ist – mit Respekt gegenüber Lebensmitteln und einem klaren Bekenntnis zu ökologischen Werten.“Auch kleinere Betriebe wie der Hofladen Schukarle in Westendorf geben Obst und Gemüse ab, das noch gut genießbar ist. Produkte vom Hof wie Fleisch, Eier, Kartoffeln oder Mehl bietet der Genusshof Winkler in Binswangen an. Verschiedenes an Fleisch und Wurst will die Metzgerei Ottinger in Wertingen dank TooGoodToGo vor dem Mülleimer bewahren. Die Überraschungstüten bei Supermärkten gibt es schon ab vier Euro

Oliven und mehr zu günstigen Preisen dank TooGoodTogo

Auch andere Geschäfte im Landkreis Augsburg bieten Reste auf TooGoodToGo an. Auf Oliven hat sich B’Olive in Stadtbergen spezialisiert. Deswegen kann hier eine Überraschungstüte mit verschiedenen Olivensorten abgeholt werden. Biolebensmittel oder Backzutaten, die Hanf enthalten gibt es im HanfHaus in Königsbrunn. Was übrig bleibt, kann ebenfalls über die App günstiger gekauft werden.

Nicht alles an Schokolade, Gewürzen oder Saucen hat in einem Präsenkorb Platz. Was draußen bleiben muss, wird in eine Überraschungstüte gepackt. Abgeholt werden kann diese in Königsbrunn beim Präsentkorbservice. Der IWB in Bobingen versorgt täglich die angesiedelten Unternehmen mit gekochten Speisen oder Brotzeiten. Online können die Reste billiger gekauft werden.