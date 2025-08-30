Toter bei Wohnungsbrand: Ermittler gehen von technischem Defekt als Ursache aus

Sein Balkon wurde zur tödlichen Falle. Während in der Wohnung eines 76-Jährigen und einer 71-Jährigen vor rund zwei Wochen ein Feuer ausbrach, suchte der Mann auf dem Balkon Schutz. Doch es war nicht möglich, ihn von dort zu befreien. Der 76-jährige Bewohner konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Die 71-Jährige suchte auf dem anderen der beiden Balkone Schutz - und überlebte.

Technischer Defekt gilt als Brandursache

Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilt, geht es der Frau den Umständen entsprechend gut. „Sie erlitt bei dem Brand derzeitigen Erkenntnissen zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung“, berichtet Marion Liebhardt, Sprecherin der Polizei Schwaben Nord. Auch zur Brandursache gibt es Neuigkeiten: „Nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein“, teilt die Sprecherin mit. Wo genau dieser technische Defekt auftrat, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Icon Galerie 27 Bilder In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gersthfofer Brunnenstraße. Ein 76-Jähriger kam dabei ums Leben.

Als die Einsatzkräfte in einer Nacht vor rund zwei Wochen gegen 2 Uhr ankamen, stand eine der Wohnungen des großen Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße lichterloh in Flammen. Einer der beiden Balkone war für die Einsatzkräfte offenbar leichter zu erreichen. Mit einer Leiter holten sie die Frau aus dem dritten Stock, während sich der Mann auf dem zweiten Balkon befand. Bis zum frühen Morgen gegen 6 Uhr waren Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr vor Ort. Die rund 17 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden zunächst evakuiert, konnten aber noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Einige von ihnen trafen sich am Morgen nach dem Brand im Innenhof der Wohnanlage. Schon damals gab es Gerüchte, dass ein technischer Defekt der Auslöser für den folgenschweren Brand gewesen sein könnte.

Was steckt hinter der Brandursache „technischer Defekt“?

Grundsätzlich kann hinter diesem Begriff eine Reihe an Auslösern stehen. Immer wieder führen defekte Akkus, kaputte Elektrogeräte oder alte Kabel zu Wohnungsbränden. Oft ahnen die Bewohner nicht einmal etwas davon, dass ein technischer Defekt ihr Zuhause in Brand setzen könnte. Doch die Gefahr ist da. Und wenn aus der kleinen Flamme am kaputten Kabel erst einmal ein loderndes Feuer geworden ist, kann nur noch die Feuerwehr helfen.

Kreisbrandrat Christian Kannler rät dazu, den Brandschutz mit gesundem Menschenverstand selbst in die Hand zu nehmen. Elektrische Geräte sollten man nach einer gewissen Nutzungszeit überprüfen lassen. Für andere Vorkehrungen muss man hingegen kein Fachmann sein. „Der Klassiker ist der Wasserkocher, der auf der Holzarbeitsplatte in der Küche steht“, sagt Christian Kannler. Er rät dazu, eine feuerfeste Fliese unter dieses Elektrogerät zu legen, um zu verhindern, dass die Flammen eines kaputten Wasserkochers im Ernstfall vom Holz der Arbeitsplatte befeuert werden. Auch Rauchmelder helfen weiter: Wer sie nicht nur in den Zimmern und Fluren anbringt, sondern zusätzlich noch im Keller installiert, wird deutlich schneller bemerken, dass dort gerade der Wäschetrockner oder die Waschmaschine in Flammen aufgeht. (mit kabe)