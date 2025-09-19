Icon Menü
Trachtenverein Thierhaupten nimmt am Trachtenfest in Eichstätt teil

Thierhaupten

100 Jahre Trachtenverband: Der Trachtenverein Thierhaupten ist zu Gast in Eichstätt

D´Lechtaler feiern inmitten von 2000 Trachtlern ein schönes Fest.
    Tradition pur: Der Trachtenverein Thierjaupten hat am Trachtenfest in Eichstätt teilgenommen.
    Tradition pur: Der Trachtenverein Thierjaupten hat am Trachtenfest in Eichstätt teilgenommen. Foto: Cilly Urban

    Der Heimat- und Trachtenverein D´Lechtaler Thierhaupten ist der Einladung des Vereins D´Altmühler Eichstätt gefolgt, um dessen 104-jähriges Bestehen verbunden mit dem 100. Geburtstag des Trachtenverbands Donaugau zu feiern.

    Inmitten von mehr als 2000 Trachtlern erlebten die Teilnehmer aus Thierhaupten ein schönes Fest mit allem, was traditionell zu einem Trachtenfest gehört. (AZ)

