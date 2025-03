Junger Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Einen tragischen Unfall, der mit dem Tod eines 21-Jährigen endete, meldet die Polizei Zusmarshausen. Laut Polizeibericht war am Freitagabend gegen 22.25 Uhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der Kreisstraße A3 von Gessertshausen kommend in Richtung Döpshofen unterwegs. Kurz vor dem Kloster Oberschönenfeld in einer lang gezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen dort stehenden Baum, bevor das Auto wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Im Wagen befand sich noch der 21-jährige Beifahrer. Dieser starb, trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, aufgrund seiner Verletzungen direkt am Unfallort. Der 22-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Der Wagen wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Augsburg sichergestellt.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort

Die Kreisstraße A3 war von 22.30 Uhr bis 3.15 Uhr für die Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Gessertshausen und Fischach mit rund 40 Einsatzkräften. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.300 Euro. (jah)