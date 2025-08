Mann gerät beim Baumschneiden an Stromleitung und stirbt

Zu einem tragischen Unglück ist am Mittwochvormittag in Dinkelscherben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, starb ein Mann als er beim Baumschneiden gegen eine Stromleitung geriet.

Polizei hat keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach den Informationen der Polizei aus Zusmarshausen führte der Mann am Mittwoch gegen 8 Uhr Baumschneidearbeiten auf seinem Grundstück durch. Dabei geriet er aus bislang unklarer Ursache an die dortige Stromleitung. Er wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, welche den Mann aber nicht mehr retten konnten .Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilt die Polizei mit. (kinp)