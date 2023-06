Traktor fährt in Deubach einen BMW M240i zu Schrott

Ein 34-Jähriger muss mit seinem Fendt 516 Vario samt angebauten Kreiselschwader in Deubach rückwärts aus einer Straße fahren. Dabei übersieht er einen BMW.

Gegen diesen Traktor hatte der Sportwagen keine Chance. Ein Fendt 516 Vario, das stärkste Modell dieser Serie mit einem Gewicht von mehr als sechs Tonnen, hat am Mittwoch in Deubach einen BMW M240i einen Totalschaden beschert.

Der 34-Jährige fuhr mit dem Fendt samt angebautem Kreiselschwader gegen 15 Uhr in die Straße Am Mühlanger ein. Dort konnte er allerdings eine Baustelle nicht passieren und wollte wieder rückwärts aus der Straße fahren. Dabei übersah er laut Polizei jedoch den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten BMW. Der Kreiselschwader drückte das Dach des Sportwagens so stark ein, dass Front-und Heckscheibe zerbarsten. Zudem wurde der Wagen über die gesamte Fahrerseite zerkratzt und eingedrückt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (thia)