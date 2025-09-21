Unfall auf Feldweg: Frau wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Schwerer Unfall beim Spazierengehen: Am Samstag gegen 14.30 Uhr war eine 66-jährige Frau mit ihrem Hund auf einem Feldweg bei Diedorf-Hausen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr zur gleichen Zeit ein Traktor mit Schwader, das ist ein landwirtschaftliches Gerät zum Wenden und Verteilen etwa von Heu, auf dem Weg. Der Fahrzeugführer wollte dem Hund ausweichen. Dabei schwenkte der Schwader aus und erfasste die Spaziergängerin. Die Frau stürzte und wurde überrollt. Die Frau kam mit schweren Beinverletzungen in die Uniklinik Augsburg. (jah)

