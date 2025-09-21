Icon Menü
Traktor verletzt 66-Jährige schwer bei Diedorf-Hausen

Diedorf-Hausen

Unfall auf Feldweg: Frau wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Die 66-Jährige war auf einem Feldweg bei Diedorf-Hausen mit ihrem Hund unterwegs. Dann kam es zu einem Unglück
Von Jana Tallevi
    Zu einem Unfall mit einem Traktor samt Schwader ist es am Samstag in Diedorf-Hausen gekommen. Dabei wurde eine 66-jährige Spaziergängerin schwer verletzt.
    Zu einem Unfall mit einem Traktor samt Schwader ist es am Samstag in Diedorf-Hausen gekommen. Dabei wurde eine 66-jährige Spaziergängerin schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Schwerer Unfall beim Spazierengehen: Am Samstag gegen 14.30 Uhr war eine 66-jährige Frau mit ihrem Hund auf einem Feldweg bei Diedorf-Hausen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr zur gleichen Zeit ein Traktor mit Schwader, das ist ein landwirtschaftliches Gerät zum Wenden und Verteilen etwa von Heu, auf dem Weg. Der Fahrzeugführer wollte dem Hund ausweichen. Dabei schwenkte der Schwader aus und erfasste die Spaziergängerin. Die Frau stürzte und wurde überrollt. Die Frau kam mit schweren Beinverletzungen in die Uniklinik Augsburg. (jah)

