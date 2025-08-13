Traktorfahrer mit Heuladung bekommt eine Anzeige

Ein Traktorfahrer bekommt nach einer Kontrolle in Gessertshausen Probleme. Wie die Polizei mitteilt, stoppten am Dienstagnachmittag auf der Oberschönefelder Straße Beamte der Verkehrspolizei Augsburg den Mann mit seinem Traktorengespann, welches mit Heuballen beladen war. Da das Gefährt mit herabgeklappten Bordwänden und darüber hinausragender Ladung deutlich zu breit war, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frontladergabel unzulässig mit den Spitzen nach vorne geführt wurde. Der Fahrer werde angezeigt, heißt es im Polizeibericht. (kar)

