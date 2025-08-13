Icon Menü
Traktorfahrer in Gessertshausen: Anzeige wegen zu breiter Heuladung

Gessertshausen

Traktorfahrer mit Heuladung bekommt eine Anzeige

Die Polizei kontrollierte in Gessertshausen einen Landwirt mit Heuballen auf dem Gespann und hatte einiges zu bemängeln.
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei hat ein Traktorfahrer die Heuballen zu breit aufgeladen. (Symbolbild)
    Laut Polizei hat ein Traktorfahrer die Heuballen zu breit aufgeladen. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

    Ein Traktorfahrer bekommt nach einer Kontrolle in Gessertshausen Probleme. Wie die Polizei mitteilt, stoppten am Dienstagnachmittag auf der Oberschönefelder Straße Beamte der Verkehrspolizei Augsburg den Mann mit seinem Traktorengespann, welches mit Heuballen beladen war. Da das Gefährt mit herabgeklappten Bordwänden und darüber hinausragender Ladung deutlich zu breit war, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frontladergabel unzulässig mit den Spitzen nach vorne geführt wurde. Der Fahrer werde angezeigt, heißt es im Polizeibericht. (kar)

