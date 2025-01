Transporter mit Pferden auf der Autobahn gestoppt - sie sollten zu einem Poloturnier

Eigentlich wurden sie bei einem Poloturnier in Österreich erwartet - vermutlich dem „Snow Polo World Cup“ in Kitzbühel, doch die Fahrt endete für 18 Pferde in der Tierklinik. Den Transporter hatte die Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der A8 bei Zusmarshausen gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Bescheinigung war und die zulässige Lenkzeit überschritten hatte. Des Weiteren wurden die Tiere laut Polizei während des Transports nicht ordnungsgemäß versorgt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und verständigten das Veterinäramt. Die Pferde wurden in einer nahegelegenen Tierklinik untergebracht. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro hinterlegen. (dav)

