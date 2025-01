Transporter mit 18 Pferden auf der A8 gestoppt - sie waren auf dem Weg zum Polo World Cup

Eigentlich wurden sie beim „Snow Polo World Cup“ in Kitzbühel, dem größten Polo-Turnier auf Schnee in Österreich, erwartet, doch die Fahrt endete für 18 Polopferde aus Frankreich in der Tierklinik. Den Transporter hatte die Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der A8 bei Zusmarshausen gestoppt und kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Bescheinigung war und die zulässige Lenkzeit überschritten hatte. Des Weiteren wurden die Tiere laut Polizei während des Transports nicht ordnungsgemäß versorgt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und verständigten das Veterinäramt. Die Pferde wurden in die Tierklinik in Gessertshausen gebracht.

Polo World Cup in Kitzbühel: Pferde landen in Tierklinik Gessertshausen

Der Fall hat sich in der recht kleinen Welt des Polosports bereits herumgesprochen. Wem die Pferde gehören, ist bislang nicht bekannt. Sie könnten auch gemietet worden sein. Beim Polo World Cup ist bisher jedenfalls nicht bekannt, dass eines der acht gemeldeten Teams - darunter Mannschaften mit den Namen ihrer Sponsoren „Veuve Clicquot“ oder „Bentley“ - derzeit keine Pferde hat, um an der Meisterschaft teilzunehmen. Im Polo hat jeder Spieler immer vier Pferde, um sie während des Spiels zu rotieren, damit sie nicht zu müde werden. Dazu kommen in der Regel noch acht „Ersatzpferde“. (dav)