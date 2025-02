Ein Fahrrad ist in der Zeit von Dienstag, 7 Uhr, bis Mittwoch, 11.40 Uhr, in Kutzenhausen geklaut worden. Laut Polizei stand das Trekkingrad am Bahnhofplatz und war mit einem Kabelschloss gesichert. Das Kabelschloss blieb beschädigt zurück. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. (AZ)

Trekkingrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis