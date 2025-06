Das bietet der Triathlon in Zusmarshausen

Im vergangenen Jahr ist der Nullinger-Volktriathlon in Zusmarshausen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Dauerregen und das damit verbundene Jahrhundert-Hochwasser machte den Organisatoren einen dicken Strich durch die Rechnung. Nachdem das Wasser des Rothsee über die Ufer getreten war und einen Großteil der Laufwege überschwemmt hatte, wurde die beliebte Sportveranstaltung, zu der rund 350 Sportlerinnen und Sportler angemeldet waren, aus Sicherheitsgründen abgesagt. „Der Katastrophenfall wurde ausgerufen“, erinnert sich Cheforganisator Karl Sendliger. „Es wäre unverantwortlich gewesen, die Sportlerinnen und Sportler ins Wasser zu lassen. Leib und Leben ist wichtiger, als eine Sportveranstaltung.“ Am Sonntag, 22. Juni, sollte jedoch der achten Auflage des Zusser Nullinger-Triathlons nichts im Wege stehen.

Ein Neuzugang will gut abschneiden

Ganz heiß auf einen Start ist auch Manuel Kuhn. Der 36-jährige Neuzugang des TSV Zusmarshausen, der jüngst in Günzburg seine Altersklasse gewonnen hat und in der Gesamtwertung Dritter wurde, will auf seiner Hausstrecke eine gelungene Premiere feiern. Am vorigen Wochenende ist er beim Lauinger Triathlon allein gegen drei Teamkameraden angetreten, die sich Schwimmen, Radfahren und Laufen teilen und hat trotzdem knapp gewonnen.

Ungefähr 250 Menschen haben sich für die Einzelstarts angemeldet, darunter auch viele Athleten aus dem gesamten Süddeutschen Raum, so kommen beispielsweise Sportler aus dem Oberallgäu oder aus dem Großraum München. Die größten Teams kommen aber aus der etwas näheren Umgebung. „Viktoria Augsburg stellt ungefähr 20 Läufer und auch die mit uns befreundeten Günzburger kommen mit einem großen Team“, sagt Organisator Sendlinger.

Viele Zuschauer finden sich an der Strecke ein, um die Athleten anzufeuern. Foto: Oliver Reiser

Mehrere Staffeln aus dem Westlichen Landkreis Augsburg

Für den Triathlon haben sich bisher 15 verschiedene Staffeln angemeldet, überwiegend sind dort Läufer und Läuferinnen aus Zusmarshausen und Dinkelscherben vertreten. In den Staffeln seien immer mal wieder Überraschungen dabei, sagt Sendlinger. „Da sind Sportlerinnen und Sportler dabei, die richtig gut sind. Das würde man von der Staffel vielleicht erst einmal nicht denken.“

Dass viele Menschen aus der nahen Umgebung an den Start gehen, liegt auch daran, dass dieses Jahr die Landkreismeisterschaft und auch die Schwäbische Meisterschaft bei der Veranstaltung mit ausgetragen werden.

300 Starter und Starterinnen werden erwartet

Bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern erwartet Chef-Organisator Karl Sendlinger mit seinen rund 80 Helferinnen und Helfern zum Volkstriathlon, der auch die Augsburger Landkreismeisterschaften und eine offene schwäbische Meisterschaft im Sprint beinhaltet. Für Unterhaltung rund um das Veranstaltungsgelände am Rothsee sorgten die Sambagruppe „Pimento“ und die Tänzerinnen der „TSV Dance for fun“-Gruppe. Darüber hinaus gibt es eine Hüpfburg und ein Kinderschminken.

500 Meter Schwimmen im Rothsee, 21 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen um den Rothsee stehen beim Triathlon in Zusmarshausen auf dem Programm. Um 9.30 Uhr werden sich die Einzelstarter in die Fluten werfen, die Staffeln gehen um 11.30 Uhr an den Start. Den Startschuss wird Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl abfeuern, der sich noch darum bemüht, eine Staffel aus dem Zusmarshauser Rathaus an den Start zu bringen. Auf jeden Fall mit dabei ist Julia Endres, die Kulturbeauftragte.

Der Triathlon findet heuer zum achten Mal statt. Organisator Sendlinger ist vor der Veranstaltung nicht mehr sonderlich aufgeregt, aber die Anspannung bleibt: „Über allem steht die Frage, ob die Veranstaltung klappt, wir investieren viel und wollen, dass alles funktioniert.“ Auch mit Blick auf das vergangene Jahr sei das wichtig: „Wir haben im vergangenen Jahr durch den Ausfall viel Geld verloren, deshalb sollte diesmal alles funktionieren.“