Trickbetrüger spricht von angeblichem Einbruch

Ein Trickbetrüger hat am Dienstagnachmittag eine Frau in Altenmünster angerufen. Der 77-Jährigen erzählte er, er sei von der Polizeiinspektion Zusmarshausen und in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden.

Weit kam er mit der Geschichte nicht. Denn die 77-Jährige erkannte den Betrugsversuch sofort und beendete das Telefonat. In aller Regel versuchen die Betrüger, unter dem Vorwand, sich das Vermögen des Angerufenen oder der Angerufenen sichern zu wollen, an die Ersparnisse der Angerufenen zu kommen. Darauf verweist die echte Polizeiinspektion Zusmarshausen. (AZ)