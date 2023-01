Tronetshofen

Autoknacker schlägt zweimal in Tronetshofen zu

In Tronetshofen hat es ein Dieb auf Wertsachen in Autos abgesehen. In einem unversperrten Auto wird er fündig, an einem anderen Wagen schlägt er die Scheibe ein. .

Ein Autoknacker hat in Tronesthofen sein Unwesen getrieben. Der Täter hat laut Polizei im gesamten Ort gezielt in frei zugänglichen Hofzufahrten, Carports und Garagen nach Beute gesucht. Fündig wurde der Dieb in einem unversperrt geparkten Auto im Weiheräcker. Dort fiel ihm ein geringer dreistelliger Geldbetrag in die Hände. Passiert sein könnte die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Die Polizei vermutet jedoch, dass der Diebstahl eher am Sonntag zwischen 1 und 10.15 Uhr passiert ist. In dieser Zeit wurde nämlich auch die Scheibe eines Hyundai, der Am Sonnenbichl abgestellt war, eingeschlagen. In dem Auto lag offen ein Geldbeutel, in dem sich allerdings kein Bargeld befand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei in Zusmarshausen sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Ebenso wären Videoaufzeichnungen von Interesse. (thia)

