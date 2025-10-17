Gersthofen erwartet Spitzenspiel zum Vorrundenabschluss

Mit einem echten Kracher endet die Vorrunde in der Fußball-Bezirksliga Nord. Mit dem Tabellendritten VfR Jettingen und dem zweitplatzierten TSV Gersthofen stehen sich die erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Wochen zum Verfolgerduell gegenüber. Der TSV Dinkelscherben bekommt es mit keinem Geringeren als dem Ligaprimus TSV Haunstetten zu tun. Der FC Horgau erwartet den zuletzt starken Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim. Auswärts müssen der TSV Zusmarshausen (in Ecknach) und der TSV Meitingen (in Maihingen) ran.

Mit 22 Punkten aus den letzten acht Spielen hat sich der TSV Gersthofen in den vergangenen Wochen eine glänzende Ausgangsposition erspielt, liegt nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Haunstetten auf Rang zwei. Zwei Punkte trennen die Schwarz-Gelben vom VfR Jettingen, bei dem man am Sonntag zum Topspiel antreten muss und die Vorrunde mit einem Sieg krönen will. „Es wird wieder eine sehr schwierige Aufgabe“, sagt Trainer Ajet Abazi. Aber: „Wenn wir die gestellten Aufgaben umsetzen, unsere Chancen in Tore umwandeln und nicht übermotiviert sind, stehen die Chancen gut, aus Jettingen etwas mitzunehmen.“ Personell sieht es wieder etwas besser aus. Alle angeschlagenen Spieler waren zuletzt wieder im Training. (oli)

Dinkelscherben ist Außenseiter

„Wir gehen als Außenseiter ins Spiel, schließlich hat Haunstetten beinahe doppelt so viele Punkte gesammelt wie wir“, schätzt Michael Finkel, der Trainer des TSV Dinkelscherben, die Situation vor dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Haunstetten realistisch ein. Dennoch möchte seine Mannschaft den Favoriten gern ärgern. In den vergangenen Jahren hatte Dinkelscherben gegen Haunstetten meist die Nase vorn – fünf Siege in Serie sprechen für sich. Dieses Mal jedoch scheinen die Karten neu gemischt, denn der aktuelle Spitzenreiter verlor bisher nur zwei Saisonspiele – zuletzt allerdings überraschend 0:2 gegen Neuburg. (ilia)

Drei Auswärtsspiele in Folge stehen für den TSV Meitingen an, der auf fremden Terrain noch immer ungeschlagen ist. Völliges Neuland betreten die Schützlinge von Trainer Andreas Wessig beim Aufsteiger FC Maihingen. Um den Anschluss zur Tabellenspitze geht es im Match VfL Ecknach gegen den TSV Zusmarshausen, während der FC Horgau gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim weiter Punkte in Richtung Klassenerhalt einsammeln will.