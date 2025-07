Ein neues Organ für den TSV Gersthofen

Bis auf die Sportallee hinaus reichte die Schlange der Mitglieder des TSV Gersthofen, die sich in die Anwesenheitslisten eintragen wollten. Die letzte Jahreshauptversammlung in herkömmlicher Form hatte fast doppelt so viele Interessenten angelockt, wie das ansonsten der Fall ist. Und nachdem dieser brisante Tagesordnungspunkt aufgrund eines Dringlichkeitsantrags ganz nach vorn gezogen wurde, stand schon bald fest, dass es künftig beim größten Sportverein im Landkreis Augsburg mit 3684 Mitgliedern ein neues Organ geben wird. Dazu erstrahlte auch die alt-ehrwürdige TSV-Turnhalle in neuem Glanz.

