Gute Nachrichten für Gersthofen und den ganzen Landkreis

Die Freude über die Nachricht aus München in Gersthofen ist groß. Wie berichtet, erhält die Technische Hochschule Augsburg (TH) ein weiteres Technologietransferzentrum. Und das soll in Gersthofen angesiedelt werden. Schon 2025 könnten sich dann Forschende zusammen mit lokalen Firmen über die Entwicklung und Anwendung moderner und praxisorientierter Ansätze in den Bereichen Leichtbau und Wasserstofftechnologie austauschen und befassen. Diese gute Nachricht überbrachte am Dienstag Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts.

