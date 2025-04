Jetzt steigt eine Ü30-Party in der Nordendorfer Hütte

Am Samstag, 12. April, steigt ab 20 Uhr in der Jugendhütte Nordendorf eine Ü30-Party, heißt es im WhatsApp-Kanal der Gemeinde Nordendorf. Aber Moment mal – eine Party für über 30-Jährige in einer Hütte für Jugendliche? Warum sich das nicht ausschließen muss, erklärt Tobias Kunz, Bürgermeister der Gemeinde Nordendorf, so: „Die Jugendhütte organisiert in erster Linie die Hütte als Treffpunkt für junge Erwachsene; Zielgruppe ist die Jugend. Um sich selbst ins Gemeindeleben einzubringen, gibt‘s aber auch mal ein Angebot für die Älteren, wie zum Beispiel eine Rock-Party oder eine Ü30-Party“.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nordendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendhütte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis