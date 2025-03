Über 50.000 Euro Beute: Gericht verurteilt Einbrecher aus Leitershofen

Drei Jahre lang soll ein 55-Jähriger nach dem Urteil des Augsburger Amtsgerichts ins Gefängnis. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Rumäne an einem Einbruch in Leitershofen beteiligt war. Damals verschwanden Designerkleidung, Kosmetika, Elektronikartikel und anderes im Wert von über 50.000 Euro aus einem Haus in dem Stadtberger Ortsteil. Doch der Angeklagte streitet ab. Er räumt lediglich ein, Teile der Beute nach der Tat gekauft zu haben.

