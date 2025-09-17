Zu hohe Geschwindigkeit führt zu Unfall in Gersthofen

Aus mangelnder Fahrpraxis und durch eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, so die Einschätzung der Polizei, kam es am Dienstag zu einem Unfall mit zwei Verletzten auf der Staatsstraße 2381. Gegen 19.55 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Wagen von Gersthofen in nach Gablingen unterwegs. Kurz nach der Unterführung des Mercedesrings verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Acker überschlug sich sein Auto mehrmals. Er und sein 18-jähriger Beifahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Auto erlitt einen Totalschaden. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis