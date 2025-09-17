Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Überhöhte Geschwindigkeit: Unfall in Gersthofen

Gersthofen

Zu hohe Geschwindigkeit führt zu Unfall in Gersthofen

Die Polizei vermutet zudem bei dem 20-jährigen Fahrer, dass er seine Fähigkeiten überschätzt hat. Die Folge sind zwei Verletzte
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Autofahrer war in Gersthofen nach Einschätzung der Polizei zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug. (Symbolbild)
    Ein junger Autofahrer war in Gersthofen nach Einschätzung der Polizei zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Aus mangelnder Fahrpraxis und durch eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, so die Einschätzung der Polizei, kam es am Dienstag zu einem Unfall mit zwei Verletzten auf der Staatsstraße 2381. Gegen 19.55 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Wagen von Gersthofen in nach Gablingen unterwegs. Kurz nach der Unterführung des Mercedesrings verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Acker überschlug sich sein Auto mehrmals. Er und sein 18-jähriger Beifahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Auto erlitt einen Totalschaden. (jah)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden