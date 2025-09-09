Icon Menü
Ulmerin berät nach langer Krankheit zum Thema Reizdarm auch in Langweid

Langweid

Sie hat sich aus der Diagnose „unheilbar“ zurückgekämpft

Isabel Hauser erwachte jeden Tag mit Schmerzen. Zehn Lebensmittel vertrug sie noch, galt als „unheilbar“. Inzwischen hat sie ihre Lebensfreude zurück.
Von Cordula Homann
    Isabel Hauser aus Ulm hat sich nach langer Krankheit mit den Erfahrungen von damals ein zweites Standbein aufgebaut und arbeitet auch in Langweid.
    Isabel Hauser aus Ulm hat sich nach langer Krankheit mit den Erfahrungen von damals ein zweites Standbein aufgebaut und arbeitet auch in Langweid. Foto: Hauser

    Fünf Jahre ist es inzwischen her, da, so sagt Isabel Hauser, ging nichts mehr. Schon seit der Kindheit hatte sie Herpes, Heuschnupfen, Blähungen und Blasenentzündungen. „Aber nach dem Tod meines Opas, 2018, wurde es immer schlimmer.“ Irgendwann galt die junge Frau als unheilbar. Doch sie fand einen Weg zurück ins normale Leben. Und will nun anderen Betroffenen helfen, unbedingt.

