Planer erläutert die aktuellen Pläne für den Umbau des Nogent-Parks in Gersthofen

Die Stadt Gersthofen plant eine Umgestaltung des Nogent-Parks, um ihn zu einem Erholungsort für alle Generationen zu machen. Gemeinsam mit dem Jugendbeirat, Seniorenbeirat und dem Nogent-Verein fand eine Begehung des Parks mit Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger statt. Er erläuterte die geplanten Umbauten, zu denen auch das Fällen von weniger als 20 Gehölzen gehört. Das wiederum kritisiert wie berichtet der Bund Naturschutz, der sich für eine „behutsame Sanierung“ des Parks ausspricht.

Franz-Josef Eger, Landschaftsarchitekt aus Augsburg und mit der Planung beauftragt, sieht das anders: „Unsere Planung verfolgt das Ziel einer nachhaltigen und ökologisch orientierten Stadtentwicklung. 1150 Quadratmeter versiegelte Fläche werden zurückgebaut, 200 Kubikmeter Beton recycelt. So setzen wir unter anderem auf eine umweltfreundliche Lösung, die nicht nur den Park verschönert, sondern auch zur Verbesserung des Klimas beiträgt.“

Im Rahmen der Sanierung wird der gesamte Park stufenfrei gestaltet und neue, breite Wege schaffen einen barrierefreien Zugang für alle. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Landratsamtes, sodass der Park auch für Rollstuhlfahrer und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist. Ein neuer Weg verbindet den Nogent-Park mit der Pestalozzistraße über das Neue Herz mit dem Rathausplatz – dies solle laut Eger ein innerörtlicher Grüngürtel werden.

Die beliebten Bärenfiguren werden integriert

„Der Standort des Parks in unmittelbarer Nähe zum AWO-Seniorenheim ist ideal. Die Nutzung für alle Generationen ist gewährleistet. Wir haben die Vorgaben der Regierung von Schwaben berücksichtigt und die Bürger sowie Organisationen in den Planungsprozess einbezogen“, erklärt Reinhold Dempf, zweiter Bürgermeister der Stadt. „Ein ruhiger Park, der gleichzeitig die Identität der Stadt und das Thema Nogent berücksichtigt, wird hier entstehen.“ Die Wünsche der Gersthofer Bürgerinnen und Bürger seien der Stadt wichtig. Daher seien auch lieb gewonnene Symbole, wie die Bärenfiguren und die Nogent-Platane in den Planungen berücksichtigt worden, betonte Dempf.

Weniger Beton – mehr Natur: Neben der verbesserten Barrierefreiheit sind auch Ruhezonen geplant, die den Nogent-Park beim Gersthofer Hallenbad zu einem Ort der Erholung machen sollen. Geplant ist unter anderem ein neuer Platz mit Loungemöbeln und einem Trinkbrunnen. Foto: Stadt Gersthofen

Neben der verbesserten Barrierefreiheit sind auch Ruhezonen geplant, die den Park zu einem Ort der Erholung machen sollen. Geplant ist unter anderem ein neuer Platz mit Loungemöbeln und einem Trinkbrunnen. Der gesamte Park wird mit energieeffizienten LED-Leuchten ausgestattet, die durch Bewegungsmelder gesteuert werden, um den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig den Insektenschutz zu gewährleisten.

Die Sanierung wird laut zweitem Bürgermeister mit Blick auf die aktuellen Haushaltsmöglichkeiten und die Nutzung von Zuschüssen geplant. „Alle Einzelmaßnahmen werden nochmals überprüft, und Kompromisse sollten selbstverständlich sein.“ (AZ)