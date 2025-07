Was war Ihr bislang schönster Urlaub?

Der erste Urlaub ohne Eltern, der erste Urlaub mit dem Freund, der erste Urlaub mit dem Nachwuchs, der erste Urlaub mit der Clique - Urlaub ist etwas Besonderes. Wann war Ihre schönste Reise? Erzählen Sie uns davon. Mit Ihren Geschichten und Fotos wird die tägliche Lektüre unserer Veröffentlichungen leichter, fröhlicher und bunter. Deswegen hoffen wir, dass möglichst viele mitmachen und uns an ihrem schönsten Urlaub teilhaben lassen.

Die Urlaubsziele können nah, fern, gemütlich und exotisch sein. Mit Rucksack, per Rad, Auto, Flieger... Egal, ob Campingplatz, Hotel oder Privatunterkunft. Vielleicht inspirieren Ihre Geschichten auch andere Leserinnen oder User, sich mal mit einem neuen Reiseziel zu beschäftigen.

Früher hielt man Reisen und Auflüge in Fotoalben fest. Inzwischen ist das etwas Besonders, wo man doch die meisten Fotos auf dem Handy hat. Dabei rufen die Bilder oft schöne Erinnerungen hervor. An den weichen Strand, guten Wein, einen großartigen Ausblick, eine tolle Wanderung, an einen Duft, Geruch, an Wärme oder Licht.

Icon Vergrößern Die Deutschen reisen gern. Foto: Clara Margais/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Deutschen reisen gern. Foto: Clara Margais/dpa (Archivbild)

Welcher Urlaub war bislang besonders schön?

Es kann die eine besondere Zeit gewesen sein, als der Nachwuchs zum ersten Mal mit dabei war. Als man den kroatischen Strand durch Kinderaugen sah. Oder der erste Ausflug mit dem eigenen Wagen über die Alpen zum Gardasee. Vollgepackt bis oben hin und aufgeregt ohne Ende. Vielleicht haben Sie eine besondere Urlaubsbekanntschaft gemacht, mit der Sie bis heute in Kontakt sind? Vielleicht war der erste Urlaub mit der Freundin oder dem Freund auch am schönsten? Und was geht überhaupt über Flitterwochen?

Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen

Schicken Sie uns ein Foto und Ihre Geschichte zu Ihrem schönsten Urlaub entweder per Post an Redaktion Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, oder per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Schönster Urlaub“. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Bitte vergessen Sie dabei Ihre Adresse und Telefonnummer nicht.

Und wer weiß - vielleicht ist der nächste Urlaub ja der schönste?

Machen Sie mit Die Veröffentlichung Icon Pfeilspitze nach unten Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist. Die Fotos Icon Pfeilspitze nach unten Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Kontakt Icon Pfeilspitze nach unten Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Postadressen lauten: AZ Augsburger Land, Bahnhofstr 8, 83668 Gersthofen oder Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Str. 3, 86830 Schwabmünchen Der Datenschutz Icon Pfeilspitze nach unten Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.