So wird im Landkreis Augsburg Ostern gefeiert

Die Osterfeiertage stehen an und mit ihnen oft genug auch zahlreiche Erwartungen. Unsere Redaktion hat in Gersthofen nachgefragt, wie Menschen im Landkreis Augsburg Ostern feiern, ob der Gottesdienstbesuch oder die Ostereiersuche dazugehören.

Katharina und Immanuel Blechschmidt erzählen in Gersthofen, dass sie ihr Osterfest traditionell mit der Familie feiern. Auf die Frage, was bei ihnen an den Feiertagen auf den Tisch kommt, antworten sie mit einem Schmunzeln: „Irgendeinen Braten.“ Ostereier färben und am Ostersonntag die Nester suchen würden sie nicht. Das werde erst ein Thema werden, wenn es Kinder in der Familie gebe. Auch der Kirchenbesuch wäre kein festgelegtes Ritual an Ostern. „Irgendwann um Ostern geht‘s schon in die Kirche“, sagen die beiden.

Auch junge Erwachsene suchen gerne noch Osternester

„Auch wenn wir mittlerweile alle um die 30 Jahre alt sind, suchen wir immer noch jedes Jahr nach den Osternestern“, erzählt eine junge Frau in Gersthofen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Auch beim Essen hätte sich innerhalb der Familie eine klare Arbeitsteilung gebildet. Sie sei immer fürs Backen des Osterlamms zuständig und ihre Brüder für das Eierfärben. Eine weitere Tradition, die sich in ihrer Familie eingebürgert hätte, ist das Steckerlfisch-Essen am Karfreitag. Am Ostersonntag selbst wurde früher nach der Kirche ein Osterbrunch angerichtet, aber seit eine kleine Tochter da ist, steht mittags Schnitzel mit Spargel auf dem Tisch. Nach den Feiertagen, in der zweiten Ferienwoche, werde dann in Österreich Urlaub gemacht.

Antonia Neumair feiert Ostern mit der Familie. Sie erzählt in Gersthofen, dass am Ostersonntag die vorher gefärbten Eier und die Geschenke des Osterhasen von den Kindern gesucht werden. Am Sonntag selbst ist das Osterfrühstück zur Tradition geworden. Karfreitag wird Fisch serviert. Zum Tanzverbot fügt sie lächelnd hinzu: „Feiern gehen kann man mit Kind sowieso nicht mehr.“

Zu Ostern eine Radtour durch den Landkreis Augsburg

Eine Radtour ist ebenfalls eine Möglichkeit, sein Osterfest zu feiern. So sieht das eine weitere Frau in Gersthofen, die nicht genannt werden will. Seit die Kinder aus dem Haus sind, hätten sie schon öfter Radtouren gemacht. „Das hängt natürlich vom Wetter ab“, erklärt sie. Zum Essen gebe es je nach der Tagesgestaltung etwas Kleines am Abend. Aber am Karfreitag würden sie sich schon an das Fleischverbot halten und entweder Fisch oder eben vegetarisch essen. „Auch ein paar Eier werden gefärbt“, erzählt sie.

Das bestätigen auch Franz Hochstöger und Hans Lochner in Altenmünster. „Gefeiert wird mit der Familie und die Enkel kommen zu Besuch“, sagt Lochner. Er selbst sei ein Keramikmeister und bemalt kleine Ostereier auf seiner Töpferscheibe, die jedes Jahr an Ostern äußerst begehrt sind. Auch bei Hochstöger kommen die insgesamt sieben Enkel zu Besuch und bemalen ein paar Eier.

