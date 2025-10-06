Icon Menü
Unbekannte beschädigten laut Polizei ein geparktes Auto in Zusmarshausen

Zusmarshausen

Wer hat die Kennzeichen eines Autos abgerissen?

In Zusmarshausen ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf den oder die Täter.
    • |
    • |
    • |
    In Zusmarshausen ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
    In Zusmarshausen ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein grüner Ford Fiesta, der in der Wertinger Straße in Zusmarshausen stand, ist massiv beschädigt worden. Laut Polizei stahlen ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht auf Sonntag beide Kennzeichen und rissen den Außenspiegel der Beifahrerseite ab. Dieser lag anschließend unter dem Wagen. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen sucht Zeugen oder Zeuginnen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. (AZ)

