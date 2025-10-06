Wer hat die Kennzeichen eines Autos abgerissen?

Ein grüner Ford Fiesta, der in der Wertinger Straße in Zusmarshausen stand, ist massiv beschädigt worden. Laut Polizei stahlen ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht auf Sonntag beide Kennzeichen und rissen den Außenspiegel der Beifahrerseite ab. Dieser lag anschließend unter dem Wagen. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen sucht Zeugen oder Zeuginnen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. (AZ)

