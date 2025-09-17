Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl

Die Schließzeit eines Geschäfts in der Industriestraße in Hennhofen haben unbekannte Täter ausgenutzt, um in ein dortiges Geschäft einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die unbekannten Täter die Außentüre zwischen 16 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag aufgebrochen, was dem Fall juristisch eine besondere Schwere verleiht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Die zuständige Polizei in Zusmarshausen sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 08291/18900 melden können. (jah)

