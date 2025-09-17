Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte brechen in Geschäft in Hennhofen ein

Hennhofen

Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl

Unbekannte hatten die Tür eines Geschäfts in Hennhofen aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte Täter haben die Türe eines Geschäfts in Hennhofen aufgebrochen. Es handelt sich laut Polizei um einen besonders schweren Einbruch.
    Unbekannte Täter haben die Türe eines Geschäfts in Hennhofen aufgebrochen. Es handelt sich laut Polizei um einen besonders schweren Einbruch. Foto: Alexander Kaya

    Die Schließzeit eines Geschäfts in der Industriestraße in Hennhofen haben unbekannte Täter ausgenutzt, um in ein dortiges Geschäft einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die unbekannten Täter die Außentüre zwischen 16 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag aufgebrochen, was dem Fall juristisch eine besondere Schwere verleiht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Die zuständige Polizei in Zusmarshausen sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 08291/18900 melden können. (jah)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden