Polizei sucht Täter von mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern

Von mehreren Einbrüchen in Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern in Gersthofen berichtet die Polizeiinspektion der Stadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen demnach der oder die Täter vier Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in der Silcherstraße und in der Loewestraße auf. Sie entwendeten mehrere Packungen Waschpulver, Getränke, ein normales Fahrrad und ein Pedelec. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei von einem ähnlichen Einbruch in Gersthofen berichtet. Dabei waren Werkzeug und ebenfalls ein Fahrrad gestohlen worden. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kellerabteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis