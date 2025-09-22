Icon Menü
Unbekannte brechen Kellerabteile in Häusern in Gersthofen auf

Gersthofen

Polizei sucht Täter von mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern

Der oder die Täter sind in die Kellerabteile verschiedener Häuser in Gersthofen eingebrochen. Das haben sie mitgenommen.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben in Gersthofen mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. (Symbolbild)
    Unbekannte haben in Gersthofen mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. (Symbolbild) Foto: Alexander Kaya

    Von mehreren Einbrüchen in Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern in Gersthofen berichtet die Polizeiinspektion der Stadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen demnach der oder die Täter vier Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in der Silcherstraße und in der Loewestraße auf. Sie entwendeten mehrere Packungen Waschpulver, Getränke, ein normales Fahrrad und ein Pedelec. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei von einem ähnlichen Einbruch in Gersthofen berichtet. Dabei waren Werkzeug und ebenfalls ein Fahrrad gestohlen worden. (jah)

