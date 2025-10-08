Icon Menü
Unbekannte brechen Mercedes-Stern an Auto in Langweid ab

Langweid

Unbekannte brechen an Auto Mercedes-Stern ab und besprühen das Kennzeichen

Der Vorfall ereignete sich in Langweid in der Schubertstraße am frühen Dienstagabend. Die Polizei bitte um Hinweise
Von Jana Tallevi
    Unbekannte haben den Mercedes-Stern an einem Auto abgebrochen, das in der Schubertstraße in Langweid geparkt war.
    Unbekannte haben den Mercedes-Stern an einem Auto abgebrochen, das in der Schubertstraße in Langweid geparkt war. Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Böse Überraschung für den Besitzer eines Mercedes in Langweid: Unbekannte haben den Mercedesstern an seinem Fahrzeug abgebrochen und das vordere Kennzeichen mit schwarzer Farbe besprüht. Das Auto des Geschädigten stand am Dienstag zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Schubertstraße in Langweid. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

