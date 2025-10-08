Unbekannte brechen an Auto Mercedes-Stern ab und besprühen das Kennzeichen

Böse Überraschung für den Besitzer eines Mercedes in Langweid: Unbekannte haben den Mercedesstern an seinem Fahrzeug abgebrochen und das vordere Kennzeichen mit schwarzer Farbe besprüht. Das Auto des Geschädigten stand am Dienstag zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Schubertstraße in Langweid. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

