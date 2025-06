Unbekannte sprengen Briefkasten in Willishausen mit Silvesterböller

In der Nacht von auf Samstag wurde in Willishausen im Bereich der Sommerstraße der Briefkasten an einem Wohnhaus vermutlich durch eine Silvesterböller völlig zerstört. Der Geschädigte konnte laut Polizeibericht im Laufe der Nacht einen lauten Knall hören, diesen aber nicht zuordnen. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass sein Briefkasten völlig zerstört war. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/ 18 900 zu melden. (dav)

