Schreck bei der Rückkehr an den Bahnhof: E-Scooter ist weg

Die Polizei Gersthofen teilt den Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof von Meitingen mit. Der Besitzer hatte das Fahrzeug der Marke Xiaomi demnach am Montag gegen 6.55 Uhr am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes versperrt abgestellt. Als er gegen 20 Uhr wieder zurückkam, war der E-Scooter weg. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

