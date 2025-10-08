Icon Menü
Unbekannte stehlen E-Scooter am Bahnhof in Meitingen

Meitingen

Schreck bei der Rückkehr an den Bahnhof: E-Scooter ist weg

Der Besitzer hatte das Fahrzeug in Meitingen abgestellt. Nun bitte die Polizei Zeugen um Hilfe
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Am Bahnhof in Meitingen ist am Montag ein versperrter E-Scooter gestohlen worden.
    Am Bahnhof in Meitingen ist am Montag ein versperrter E-Scooter gestohlen worden. Foto: Christoph Soeder/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei Gersthofen teilt den Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof von Meitingen mit. Der Besitzer hatte das Fahrzeug der Marke Xiaomi demnach am Montag gegen 6.55 Uhr am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes versperrt abgestellt. Als er gegen 20 Uhr wieder zurückkam, war der E-Scooter weg. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

