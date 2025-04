Unbekannter bricht mit Kopfstoß das Nasenbein eines 29-Jährigen in Welden

In der Nacht auf Samstag kam es an der Bar des Sportheims des TSV Welden zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann griff laut Polizeibereicht einen 29-Jährigen unvermittelt an und brach ihm mit einem Kopfstoß das Nasenbein. Das Opfer musste zur medizinischen Behandlung ins Uniklinikum. Der Täter verließ daraufhin ungehindert die Sportgaststätte. Keinem der anwesenden Gäste war der Angreifer bekannt. Dieser wird als glatzköpfig, muskulös und ca. 175 cm groß beschrieben. Bei Hinweisen zum Täter wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (dav)

Sportheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kopfstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nasenbein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis