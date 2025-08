Stoßstange beschädigt und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

In der Frühlingsstraße in Gersthofen auf Höhe der Hausnummer 10 wurde am Freitag, 1. August, zwischen 16.10 und 17.10 Uhr ein grauer Toyota Aygo beschädigt. Laut Polizei war das Auto am Straßenrand geparkt und an der vorderen Stoßstange beschädigt worden. Der unbekannte Täter machte sich davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, der sich auf etwa 500 Euro beläuft. Hinweise werden erbeten an die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (dav)

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stoßstange Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis