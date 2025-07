Unbekannter bricht in Tankstelle ein

Ein Unbekannter ist am frühen Montagmorgen um 2.15 Uhr in die Tankstelle in Zusmarshausen eingebrochen. Anwohner beobachteten den Täter und verständigten die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb unerkannt flüchten.

Nach dem Einbruch in Zusmarshausen ermittelt die Polizei

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen führt die Ermittlungen. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 08291/18900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)