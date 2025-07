Unbekannter bricht in Kindergarten ein und durchwühlt alles

Ein Unbekannter ist in den Steppacher Kindergarten in der Kolpinger Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und drang so in das Gebäude ein.

Dort durchwühlte er die Räume und brach Geldkassetten auf. Wieviel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Gersthofer Polizei unter Telefon 0821/3231810 entgegen. (AZ)