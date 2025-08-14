Icon Menü
Unbekannter fährt Zaunpfosten bei Lettenbach an

Diedorf

Unbekannter fährt Zaunpfosten an - und dann einfach davon

Beschädigt wurde ein Grundstück östlich von Lettenbach. Wahrscheinlich geschah der Unfall beim Rangieren
Von Jana Tallevi
    Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht bei Lettenbach. (Symbolbild)
    Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht bei Lettenbach. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Wohl im Zeitraum der vergangenen Woche ereignete sich im Wochenendgebiet Kleinberglohe, östlich von Lettenbach, ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte dabei ein unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin die Eisenpfosten eines Maschendrahtzauns. Mutmaßlich wurde der Schaden durch ein rangierendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (jah)

