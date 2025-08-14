Unbekannter fährt Zaunpfosten an - und dann einfach davon

Wohl im Zeitraum der vergangenen Woche ereignete sich im Wochenendgebiet Kleinberglohe, östlich von Lettenbach, ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte dabei ein unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin die Eisenpfosten eines Maschendrahtzauns. Mutmaßlich wurde der Schaden durch ein rangierendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (jah)
Diedorf
