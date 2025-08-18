Icon Menü
Unbekannter klaut Geldbeutel von Bedienung in Pizzeria

Gablingen

Unbekannter klaut Geldbeutel von Bedienung in Pizzeria

Ein junger Mann hat den Geldbeutel einer Bedienung in einer Pizzeria in Gablingen gestohlen, berichtet die Polizei.
    In einer Pizzeria in Gablingen ist der Geldbeutel einer Bedienung gestohlen worden. Foto: Felix Hörhager, dpa (Symbolbild)

    In einer Pizzeria in Gablingen ist der Geldbeutel einer Bedienung gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach hatte die Servicekraft ihren Geldbeutel auf dem Tresen der Pizzeria im Holzhauser Weg abgelegt. Gegen 18.30 betrat ein etwa 20-Jähriger die Gaststätte und stahl den Geldbeutel, heißt es im Bericht der Polizei.

    Der Täter ist demnach etwa 1.70 Meter groß und schlank. Er flüchtete in Richtung Batzenhofen. Der Beuteschaden liegt laut Polizei im oberen dreistelligen Bereich.

