Unbekannter stiehlt Pedelecs im Wert von 5000 Euro

Zwei Pedelecs und 15 Packungen Vinylboden hat ein Unbekannter in Gersthofen gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Dienstag, 6 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr. Der Unbekannte war über eine offene Kellertüre in der Johann-Strauß-Straße zu verschlossenen Kellerabteilen gelangt.

Der Täter nahm 15 Packungen Vinylboden in Gersthofen mit

Dort brach der Täter ein Schloss auf und entwendete zwei Pedelecs im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Des Weiteren entwendete der Dieb insgesamt 15 Packungen Vinylboden im Wert von 500 Euro. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht gegen 0.30 Uhr einen unbekannten Mann, der ein Pedelec aus dem Keller trug.

So sieht der mutmaßliche Mann, der in Gersthofen stahl, aus

Der Täter sei etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen und habe kurze graue Haare und ein südländisches Aussehen gehabt. Über die Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine blaue Trainingsjacke trug. Hinweise nimmt die Gersthofer Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (AZ)