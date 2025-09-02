Icon Menü
Unbekannter klaut Metallkugel von Grab in Gersthofen

Gersthofen

Unbekannter klaut Metallkugel von Grab in Gersthofen

Eine Metallkugel, die auf einem Grab in Gersthofen lag, ist gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
    Ein Unbekannter hat eine Metallkugel gestohlen, die auf einem Grab in Gersthofen lag.
    Ein Unbekannter hat eine Metallkugel gestohlen, die auf einem Grab in Gersthofen lag. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat eine Metallkugel gestohlen, die auf einem Grab in Gersthofen lag. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschwand die Kugel am vergangenen Freitag. Der Materialwert liegt bei rund 30 Euro. Den Diebstahl, der sich im Friedhof am Klosterweg ereignete, bemerkte eine Frau, die sich um das Grab kümmerte. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

