Unbekannter klaut Metallkugel von Grab in Gersthofen

Ein Unbekannter hat eine Metallkugel gestohlen, die auf einem Grab in Gersthofen lag. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschwand die Kugel am vergangenen Freitag. Der Materialwert liegt bei rund 30 Euro. Den Diebstahl, der sich im Friedhof am Klosterweg ereignete, bemerkte eine Frau, die sich um das Grab kümmerte. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis