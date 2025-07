Wer hat die Schrauben von Autoreifen gelockert?

Schon während der Fahrt ist einer Frau aus Hainhofen aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Wie die Polizei ermittelte, hatte jemand die Schrauben an den rechten Rädern ihres Autos gelockert. Es besteht der Verdacht, dass sich ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch in einem Garagenhof in der Ottmarshauser Straße an dem Auto zu schaffen gemacht hat. Zum Glück kam niemand zu Schaden. (AZ)

