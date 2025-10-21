Unbekannter schlägt Autoscheibe ein – macht aber keine Beute

Ein Mann hatte zwischen Freitagabend und Montagmorgen seinen grauen Skoda im Gersthofer Hery-Park abgestellt. In dieser Zeit hat jemand seinen Wagen beschädigt. Laut Polizei schlug jemand die Scheibe an der Fahrertür ein und durchsuchte das Auto.

Der Unbekannte richtete in Gersthofen einen Schaden von 300 Euro an

Beute machte der Unbekannte zwar nicht. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (AZ)