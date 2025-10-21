Icon Menü
Unbekannter schlägt Scheibe eines Autos im Hery-Park in Gersthofen ein

Gersthofen

Unbekannter schlägt Autoscheibe ein – macht aber keine Beute

In Gersthofen hat ein Unbekannter im Hery-Park einen Wagen beschädigt. Er schlug laut Polizei eine Autoscheibe ein.
    •
    •
    •
    Im Hery-Park in Gersthofen hat ein Unbekannter die Scheibe eines Autos eingeschlagen.
    Im Hery-Park in Gersthofen hat ein Unbekannter die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hatte zwischen Freitagabend und Montagmorgen seinen grauen Skoda im Gersthofer Hery-Park abgestellt. In dieser Zeit hat jemand seinen Wagen beschädigt. Laut Polizei schlug jemand die Scheibe an der Fahrertür ein und durchsuchte das Auto.

    Der Unbekannte richtete in Gersthofen einen Schaden von 300 Euro an

    Beute machte der Unbekannte zwar nicht. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (AZ)

